Die Vorgeschichte: Im April des Vorjahres hatte Formel-1-Ass Fernando Alonso die Beziehung zu ServusTV-Motorsportmoderatorin Andrea Schlager beendet. Wenig später erhärteten sich die Gerüchte, dass der spanische Aston-Martin-Pilot mit Sängerin Taylor Swift zusammen sei. Darauf angesprochen, vermied es der zweimalige Formel-1-Weltmeister aber, darauf zu antworten, wie man hier sieht:

Die Gerüchte hatte der Aston-Martin-Fahrer jedoch zuvor schon auf seinem TikTok-Kanal kräftig befeuert. In einem Clip ist Alonso zu sehen, wie er auf einem Stuhl sitzt, durch sein Smartphone scrollt und im Hintergrund Swifts Song „Karma“ läuft. Kurz vor Ende der Szene, die mehr als 600.000 Likes hat, blickt der Rennfahrer nach oben und zwinkert in die Kamera.

Doch danach wurde es ruhig um Swift und Alonso, mittlerweile ist die 34-Jährige bekanntlich mit NFL-Profi Travis Kelce zusammen, der jüngst erzählte, dass er die Pop- und Country-Sängerin im vergangenen Sommer nach ihrem Konzert im Arrowhead Stadium in Kansas City kennengelernt und sie zu einem seiner Spiele eingeladen habe.

Der 18. Song des Albums heizt Gerüchte an

Am vergangenen Freitag hat Swift nun ihr neues Album „The Tortured Poets Department: The Anthology“ (“Die Abteilung für gequälte Dichter: Die Anthologie“) veröffentlicht. Und auf dem 18. der insgesamt 31 Liedern sendet sie offenbar eine versteckte Botschaft an Alonso. Denn in dem Song „imgonnagetyouback“ (“ich werde dich zurückbekommen“) singt sie: „Small talk, big walk, act like I don‘t care what you did, I‘m an Aston Martin that you steered straight into the ditch Then ran and hid.“ Das heißt: „Kleines Gespräch, großer Auftritt, so tun, als wäre es mir egal, was du getan hast. Ich bin der Aston Martin, den du direkt in den Graben gefahren hast und dann weggelaufen bist und dich versteckt hast.“ Das Lied hören Sie hier:

Was genau die Ausnahmesängerin, deren Vermögen auf mehr als eine Milliarde US-Dollar geschätzt wird, damit sagen wollte, ist unklar. Alonso hat aber auf den neuen Song bereits reagiert, ebenfalls per Video, das auf dem offiziellen TikTok-Kanal von Aston Martin zu sehen ist. In dem Clip hört er sich das Lied an, legt die Finger auf seine Lippen und deutet so an, dass man dazu schweigen solle. Oder er dazu nichts zu sagen habe. Auch das bleibt bisher sein Geheimnis.

Während Alonso mit dem Formel-1-Tross in China weilt, wird Swift für ihr neues Album mit Lob überschüttet: „Dieses Album hat eine Tiefe und Reife, die ihre Konkurrenten im Vergleich dazu ein wenig blass aussehen lässt“, urteilt etwa die britische Tageszeitung „Guardian“.