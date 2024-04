Taylor Swift (34) bricht gerade mal wieder alle Rekorde. Ihr neues Album „The Tortured Poets Department“ sei innerhalb eines Tages so oft gestreamt worden wie kein anderes, teilte „Spotify“ am Freitag mit. Nach weniger als 24 Stunden erreichte es laut dem Branchendienst „Variety“ auf der Plattform mehr als 200 Millionen Wiedergaben. Das elfte Studioalbum widmet sich verschiedenen Phasen einer Trennung.

Prominente Vorfahrin

Doch was ist das Geheimnis des Popstars, wie kommt sie immer auf die emotionalen Texte und pfiffigen Melodien? Ihr Talent könnte Swift von einer berühmten Verwandten geerbt haben. Denn die US-Genealogieseite „Ancestry.com“ fand im März heraus, dass die 34-Jährige mit der im Jahr 1886 verstorbenen Dichterin Emily Dickinson verwandt ist.

Die beiden sollen entfernte Cousinen gewesen sein. Ihre gemeinsamen Vorfahren sollen laut Recherchen der Ahnenforscher englische Einwanderer gewesen sein, die sich im 17. Jahrhundert im Bundesstaat Connecticut niedergelassen haben. Ihre Nachfahren zogen nach Pennsylvania, wo im Jahr 1989 auch Taylor Swift geboren wurde und die ersten Jahre ihres Lebens verbrachte.

Berühmte gequälte Poetin

Dickinson war bekannt für Gedichte wie „Because I Could Not Stop for Death“ oder „I‘m Nobody, Who are You?“. Obwohl die aufstrebende Autorin dutzende verfasste, wurden zu Lebzeiten nur sieben veröffentlicht. Die Interpretation ihrer Werke gilt bis in die heutige Zeit als schwierig.

Auch an Swift ist eine Poetin verloren gegangen, denn sie verarbeitet im Rahmen ihrer Hits ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen. Sie gilt zudem als die Königin der „Easter eggs“, sprich versteckten Botschaften, die auf bestimmte Dinge hinweisen sollen. Viele ihrer Songs haben zahlreiche Interpretationsansätze, ihre Fans machen sich mittlerweile einen Spaß daraus, die Bedeutung hinter ihren Zeilen sowie alle darin steckenden Hinweisen zu finden.

Diverse Gedichte von Dickinson sollen Swift tatsächlich inspiriert haben. Sie verrät, dass sie sich bei Liedern wie „Ivy“ am Lebensstil der Poetin sowie ihrer Vorfahren orientiert habe. Darüber hinaus trägt ihr neues Album den Titel „The Tortured Poets Department“ (Abteilung der gequälten Poeten).

Taylor Swift: Ihr Leben in Bildern