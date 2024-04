Für Fragezeichen sorgt beim Großen Preis von China nicht nur der Asphalt, der die Reifen im ersten Training ziemlich beanspruchte. Auch abseits der Strecke rätselt die gesamte Formel 1 derzeit noch über ein kurioses Ereignis. Im ersten Training gab es in Kurve sieben plötzlich ein kleines Feuer neben der Strecke, das für eine Rote Flagge sorgte.

Als alle noch nach einer Erklärung für das Phänomen suchten, gab es im Sprint-Shootout das nächste Feuer. Diesmal wurde der Start der zweiten Session um einige Minuten verschoben. Als Ursache wird von der FIA auf Nachfrage Funkenflug der Autos genannt. Wieso dies bisher aber nur in China zu einem Feuer führte, ist nicht bekannt.

Geklärt hat sich hingegen die Frage nach der Pole Position für den Sprint am Samstag. Lando Norris schnappte sich bei Regen im McLaren Startplatz eins für das verkürzte Rennen. Dahinter gehen Lewis Hamilton (2.), Fernando Alonso (3.) und Max Verstappen (4.) in den Sprint. Der Start ist am Samstag um 5 Uhr.