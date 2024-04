Lando Norris macht im Formel-1-Zirkus nicht nur mit seiner spektakulären Fahrweise auf sich aufmerksam, sondern seit geraumer Zeit auch mit seiner Begleitung. So datet der McLaren-Pilot offenbar das Supermodel Magui Corceiro. So wurden die beiden auf der Tribüne von Monte-Carlo beim Tennisfinale zwischen Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud gesichtet. Bereits vergangenes Jahr war das Duo im Fürstentum gesichtet worden, allerdings war die damals noch mit Fußballstar Joao Felix liiert. Doch folgte 2023 nach vierjähriger Beziehung die Trennung.

Der 24-jährige Norris hält von den aktuellen Spekulationen herzlichst wenig und erklärte dies auch gegenüber der „Sun“ wie folgt: „Ich habe nichts zu verstecken versucht, ich bin lediglich in einem Restaurant gewesen. Jeder darf machen, was immer er will. Ich weiß, dass immer viele Schlussfolgerungen gezogen werden, nur weil man mit jemandem zusammen gesehen wird. Ich finde das lächerlich. (...) Es scheint, als könne man heutzutage niemanden mehr einfach so treffen oder mit irgendjemanden gesehen werden, ohne dass man gleich in einer Beziehung miteinander ist.“

Ob es lediglich ein gemeinsames Essen war, oder ob sich mit der 27-jährigen Portugiesin doch mehr anbahnt, wird die Zukunft weisen. Norris hat sich im vergangenen Jahr von Luisinha Oliveira getrennt, ebenfalls ein portugiesisches Model.