Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im ersten Training vor dem Großen Preis von Japan die Bestzeit aufgestellt. In Suzuka setzte sich der niederländische Red-Bull-Pilot am Freitag mit 0,181 Sekunden Vorsprung vor seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Pérez durch. Den dritten Platz belegte der Spanier Carlos Sainz im Ferrari. Das zweite Training in Suzuka fiel aufgrund von Regen ins Wasser, es wurden keine aussagekräftigen Rundenzeiten gefahren.

Bei der zweiten Einheit des Tages drehte McLaren-Pilot Oscar Piastri die schnellste Runde, diese war allerdings fast fünf Sekunden langsamer als Verstappens Bestzeit am Vormittag. Der Triple-Champion, Perez oder viele weitere Fahrer drehten bei nassem Untergrund keine gezeitete Runde. Das erste Training musste nach einer halben Stunde unterbrochen werden, weil der US-Amerikaner Logan Sargeant im Williams nach einem Fahrfehler in die Streckenbegrenzung krachte und anschließend Aufräumarbeiten notwendig waren.

Vor dem vierten Saisonrennen am Sonntag (7.00 Uhr, ORF 1 und Sky live) führt Verstappen in der WM-Wertung mit 51 Punkten knapp vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (47) und Pérez (46). Verstappen war im vergangenen Rennen in Australien wegen einer defekten Bremse nicht ins Ziel gekommen, ist aber auch auf der Traditionsstrecke in Japan der große Favorit. In den vergangenen beiden Jahren konnte er den Grand Prix jeweils gewinnen.