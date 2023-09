Er war der Pechvogel auf dem Lausitzring. Zuerst wurde im Qualifying trotz der Porsche-Schwäche die Balance of Performance (BoP) nicht angepasst, anschließend kollidierte DTM-Pilot Thomas Preining in der Startphase mit Franck Perera und Luca Engstler. Der 25-Jährige bekam drei Penalty-Lap-Strafen aufgebrummt, was einer 15-Sekunden-Strafe entspricht. Ihm selbst blieb in diesem Moment die Spucke weg. Die Szene sorgte generell für mächtig Diskussionsstoff, da Preining zum Zeitpunkt der „Feindberührung“ Meisterschaftsführender gewesen war. Zahlreiche DTM-Experten sparten diesbezüglich nicht mit Kritik: Die verhängte Strafe „sei viel zu hart gewesen“ hieß es. Aber Preining beruhigt: „Ich kann mir nicht allzu viel vorwerfen. Diese Strafe ändert an meiner Rennhärte nichts.