Thomas Preining war heuer bereits 76 Tage auf Tour, 43 Mal in der Luft, dabei steht die DTM-Saison erst in den Startlöchern. Das Leben eines Rennfahrers ist präzise durchgetaktet und rigoros verplant. Wie muss man sich den Alltag vorstellen? „Du bist pausenlos beschäftigt. Entweder ist man bei Tests oder absolviert Simulatortrainings“, sagt Preining. Außerdem: täglich intensive Gespräche mit den Ingenieuren. Es geht um „Ideenfindung, Entwicklung und Auswertungen. Es dreht sich um irrsinnig viele Dinge. Von außen betrachtet, sieht man aber wahrscheinlich zu 90 Prozent nicht, was wirklich dahintersteckt.“