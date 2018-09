Das zweite freie Training in Spielberg entschied Wittmann im BMW für sich. Auer auf 10, Eng 14.

Eine nasse Angelegenheit in Spielberg © GEPA pictures

Der Wettergott hatte am Samstag auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg mit den DTM-Piloten absolut kein Erbarmen. Regenwetter spielte in der Steiermark die Musik - eine rutschige Angelegenheit. Das zweite freie Training, das bereits um 8.30 über die Bühne ging, entschied der Deutsche Marco Wittmann im BMW für sich. Auf den Rängen zwei und drei klassierten sich Robin Frijns und Timo Glock. Die Lokalmatadoren Lucas Auer und Philipp Eng landeten auf den Rängen zehn bzw. 14. Gaststarter und Rallye-Ass Sebastien Ogier kam dieses Mal nicht über den letzten Platz hinaus. Das Qualifying beginnt um 10.35 Uhr - das Rennen um 13.30 Uhr.



Spannend wird es dann auch um 11.25 Uhr, wenn der 19-jährige Sohn von Michael Schumacher, Mick, im ersten von drei Formel-3-Rennen von der Pole startet. Schon in beiden Trainings ließ der Deutsche die Konkurrenz hinter sich. Der Österreicher Ferdinand Habsburg geht nach einer mehr als durchwachsenen Saison als Zwölfter ins Rennen.

