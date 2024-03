Bei der Rallye Esztergom-Nyerges sind am Sonntag vier Menschen ums Leben gekommen. Eines der Autos kam aus zunächst ungeklärten Gründen auf der Strecke bei Labatlan im Norden Ungarns – 55 Kilometer von Budapest entfernt – von der Fahrbahn ab und fuhr in die Zuschauer, wie die Polizei in Budapest mitteilte. Sieben weitere Menschen – darunter ein Kind – wurden schwer verletzt. Zahlreiche Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen, berichtete das staatliche ungarische Fernsehen.