Wenn die Motoren ab Freitag wieder in Leutschach aufheulen, dann ist es für viele steirische Rally-Asse auch ein Art Heimspiel im Rebenland der Südsteiermark. Als großer Favorit geht abermals der amtierende Staatsmeister Simon Wagner an den Start, seinerseits zweifacher Titelträger in Leutschach. Gejagt wird der Oberösterreicher beim zweiten Lauf der Rallye-Staatsmeisterschaft von der weiß-grünen Motorsport-Elite.