Im Formel-1-Rahmenprogramm am Wochenende in Sotschi werden gleich zwei Schumachers zu sehen sein: Mick, der 20-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, ist bekanntlich in der Formel 2 engagiert. Sein Cousin David, 17-jähriger Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, wird in der Formel 3 für den verletzten Australier Alex Peroni einspringen, wie Campos Racing am Dienstag mitteilte.