Zuschauer peitscht Spieler? Klingt fast so verrückt wie Briefträger beißt Hund oder Hase erschießt Jäger. Dabei ist das dieser Tage wirklich geschehen. Nach dem Finale des saudischen Supercups in Abu Dhabi hat ein aufgebrachter Zuseher seine Peitsche Richtung Abderrazak Hamdallah geschwungen. Der Marokkaner, Schütze des zwischenzeitlichen Ausgleichs für Al-Ittihad aus Dschidda, ist mit einer 1:4 Niederlage vom Platz gegangen. Das heißt, er wollte vom Platz gehen, aber da wartete der Peitscherlbub. Was bei Fans hierzulande der Einpeitscher, ist in Saudi-Arabien offenbar der Auspeitscher.