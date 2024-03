Es war wie ein Schock, nahezu unvorstellbar. Denn Marco Odermatt war auf dem Weg zur Perfektion - oder sagen wir: auf dem Weg zur perfekten Saison. Auf Englisch klingt das immer besser: „perfect season“ oder „sweep“ nennt man es, wenn ein Athlet oder eine Mannschaft alles gewinnt, was es in einem Jahr zu gewinnen gibt. Marco Odermatt ging als Führender in den letzten Riesentorlauf-Durchgang der Saison. Und scheiterte.