Die jüngsten sportlichen Höhepunkte zuerst: Lukas Pullnig, Sprinter des KLC, gewann im Juli drei Medaillen bei den österreichischen Leichtathletik-Meisterschaften. Silber über 100 und 200 Meter, Bronze mit der KLC-Sprintstaffel. Daraus resultierte eine U23-EM-Teilnahme. Team-EM in der Staffel in Helsinki, wo die vier ÖLV-Athleten rund um Lukas Pullnig und Stephan Pacher, dem zweiten Kärntner im Team, gleich einmal den österreichischen 4x100 Meter-Rekord in der U23 (40,12) verbesserten.