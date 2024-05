Mit Achterbahnfahrten kennt sich Fabian Schubert aus – die drei Saisonen in St. Gallen hatten es in sich. Nach einem beschwerlichen Start, „ich musste mich als Mittelstürmer in den ersten Monaten an die Raute und ans hohe Pressing gewöhnen“, konnte der Völkermarkter seine Qualitäten sukzessive ins Spiel bringen. „Als alles richtig zum Laufen begann, kam der herbe Rückschlag“, verdeutlicht Schubert, der nach kürzester Zeit mit seiner Art in der Schweiz zum Publikumsliebling avancierte.