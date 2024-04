„Geht ein Rocker in einen Blumenladen: „Wo sind denn die Guns n‘ Roses?“, grinst Sturm-Kapitän Stefan Hierländer (“legendärer Flachwitze-Erzähler bei unseren Trainings“), während er mit Tochter Marie gemütlich auf der Couch chillt – Kitzel-„Attacken“ inklusive. Der süße Blondschopf ist seit zweieinhalb Jahren sein absoluter Sonnenschein. Mit ihrem Charme hat sie längst die Nachbarsbuben um den Finger gewickelt. „Frag‘ mich jetzt bitte nicht, was ich in zehn, zwölf Jahren dazu sage. Das dauert noch ganz lange“, schwant dem Kicker, was ihn erwarten könnte.