Wie fühlt es sich an, 440 Juniorinnen aus aller Welt hinter sich zu lassen? „Lässig! Man wird bei der Startaufstellung cool angekündigt. Auf meine Performance bin ich stolz, nur lenkt mich der Schulstress ab, deshalb kann ich es nicht so genießen“, verdeutlicht Mountainbikerin Eva Herzog, die von der Spitze des UCI-Rankings lacht und Siege am laufenden Band feiert. Dabei dominierte in ihrer Kindheit der alpine Skisport, ehe das Bike im Laufe der Zeit zum Lieblingsutensil avancierte. „Mein Bruder war Mountainbiker und so hat alles angefangen. Ich muss aber gestehen, dass es mir anfangs nicht so Spaß gemacht hat, da ich bei den Älteren das Nachsehen hatte.“