Ein Blick auf seine bisherige Bestzeit genügt, um zu realisieren, dass Kärntens Schwimm-Ass Heiko Gigler auf das Olympialimit für Paris exakt neun Hundertstel fehlen. Klingt im ersten Moment nach einem Wimpernschlag, ist allerdings eine Challenge. „Inzwischen ist mir bewusst geworden, dass meine Bestzeit damals in Rom nicht so ohne gewesen ist. Am nähesten dran war ich letzte Saison mit 48,60 Sekunden. Dementsprechend muss alles passen. Am 100er ist es eher machbar, darauf liegt auch mein Fokus. Am 50er dürfte sowieso kein Fehler passieren und wäre die absolute Draufgabe.“