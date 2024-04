Moritz Russling: Kärntner Youngster und der Traum vom Ryder Cup

Porträt. Golftalent Moritz Russling ist seit heuer Profi. Am Murhof will der 21-jährige Klagenfurter am Mittwoch „gewinnen. Ich habe schon am Heimatplatz gezeigt, dass ich es drauf habe.“