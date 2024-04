Der 34-jährige Kärntner Albin Ouschan blieb bei der World Nineball Tour zählende Pool-Billard-Turnier Marina Pool Open im italienischen Modena in allen seinen acht Spielen ungeschlagen und bezwang im Finale den Bosnier Sanjin Pehlivanovic mit 11:10. Damit sicherte sich Ouschan den Siegerscheck in Höhe von 6.700 Euro. „Mein Ziel war, das Halbfinale zu erreichen, und das habe ich sogar übertroffen. Es ist schön, wieder einmal ein Turnier zu gewinnen“, erklärte Ouschan. Im Finale seien beide Spieler schon müde gewesen, da beide zehn Stunden am Tisch gestanden seien. Mit Maximilian Lechner als Fünfter verzeichnete ein weiterer Österreicher ein Spitzenergebnis, er scheiterte im Viertelfinale an Pehlivanovic.