Er lief nicht so prickelnd, der Aufbau für die anstehende Freiluftsaison. Es war allerdings jener Tatsache geschuldet, dass Kärntens Mehrkampf-Ass Sarah Lagger immer wieder von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen wurde. „Es ist nervig, da man es nicht selbst in der Hand hat und solche Sachen kommen dann auch meistens zum ungünstigsten Zeitpunkt. Inzwischen rechne ich jederzeit mit allem“, sagt die Siebenkämpferin, die aktuell an ihrem Formaufbau feilt. In den nächsten zwei Wochen holt sich die 24-jährige Heeresleistungssportlerin im türkischen Belek den Feinschliff auf die bevorstehende Olympia-Qualifikation und wird dementsprechend ein intensives Programm abspulen.