... Tom Zurga vier Spiele in Folge getroffen hat. In den letzten beiden Herbstpartien für Spittal, nun im Frühjahr für seinen neuen Klub, Velden. Beim 3:0 zum Auftakt in Kraig trug sich der 26-jährige Slowene ein Mal in die Torschützenliste ein, am Sonntag beim 5:1 gegen Landskron gleich drei Mal. „Zudem holte er den Elfmeter, den Anel Mujkic verwandelte, heraus und leistete zum Treffer von Alessandro Kiko die Vorarbeit“, erzählt Trainer Marcel Kuster.