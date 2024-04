Es sind zweifelsfrei immer die bittersten Spieltage, sobald man nach einer guten Performance nichts mitnimmt. Das bekam Austria Klagenfurt in der zweiten Runde der Meistergruppe auswärts gegen den LASK zu spüren. „Es war für mich ein richtiges 50:50-Spiel, das absolut in beide Richtungen hätte gehen können. Nur der, der das erste Tor geschossen hat, war am Ende im Vorteil“, verdeutlicht Austrias Christopher Cvetko.