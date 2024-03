Kärntens Speed-Ass Max Franz verriet Ende Jänner, dass „etwas vorwärtsgeht. Der Knochen fängt endlich an zusammenzuwachsen. Die Operation vor Weihnachten war die richtige Entscheidung“, versicherte der 34-Jährige, der sich bei einem Horrorsturz 2022 in den USA beide Unterschenkel gebrochen hatte, der Nerv war zu 80 Prozent durchtrennt sowie das Gewebe stark beschädigt – seine OP-Narben sind inzwischen über 114 Zentimeter lang.

Beide Beine hätten letztlich nicht mehr abbekommen können. Seine ganzen Muskeln waren in einer Woche völlig weg. Es ist nicht viel heil geblieben. Manche Bilder, die ihm gezeigt wurden, bezeichnete er als „wild“. Die Anfangsphase hatte ihn sehr mitgenommen. Das Kämpferische nach den Operationen war aufgebraucht, es ging an die Substanz. Der WM-Bronzemedaillengewinner von 2017, der sich an jede Einzelheit des Sturzes erinnern kann, durchlebte eine Zeit zwischen „brutalen Schmerzen und Motivationsdämpfern“. Annehmen, was tatsächlich geschehen ist. Diese Einstellung hatte er verinnerlicht.

Aufgeben ist gar keine Option

Der große Traum wieder auf Schnee zu stehen, war bereits länger präsent, doch jetzt strahlt der Naturbursche fast wie in alten Skizeiten. Nach unfassbaren 502 Tagen war es so weit. „Endlich wieder mit den Skiern auf der Piste! Ein besonderer Moment, den ich mit meinem Doc, Dr. Jürgen Mandl, an meiner Seite erleben durfte. Danke für die unglaubliche Mini-Tour, die mir so viel bedeutet!“ Noch Mitte Dezember sprach er davon, „dass ich es vielleicht schaffe, am Ende des Winters irgendwie auf Tourenski zu stehen“. Mit Bravour erledigt!

Der Wille, zurückzukehren und konkurrenzfähig zu sein, scheint nach wie vor unbändig. Der ÖSV-Athlet arbeite mit jenen Dinge, die er bekommt und daraus versucht er das Beste zu machen. Aufgeben ist für den Skirennläufer, der mit seiner Frau Marina und den Hunden Maddox und Mary Lou im idyllischen Scheffau am Tennengebirge lebt, trotz aller Strapazen gar keine Option. Er gibt weiterhin Vollgas und verliert den Mut nach der schwierigen Zeit nicht.