Mit 20 Punkten pro Spiel und 12,8 Rebounds (aktuell Dritte) liegt Korbjägerin Alexia Allesch ligaweit im Spitzenfeld. Und das in ihrer ersten Saison als Basketballprofi bei Amicale Steinsel. „Es läuft richtig gut, mir taugt es total“, sagt die 25-Jährige, die nach ihrem Engagement aus Europa regelrecht aufblüht. Nur noch einen Sieg sind die Damen vom Halbfinaleinzug entfernt. „Die Chancen stehen sehr gut“, meint Allesch und verriet, dass die körperliche Komponente in dieser Liga eine wesentliche Rolle spielt. „Der Klub legt auch viel Wert auf Selbstmotivation, was cool ist. Das Training ist intensiv, aber so soll es sein.“