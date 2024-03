So lässt es sich in eine Rückrunde starten. Gleich mit dem ersten Angriff gingen die Spittalerinnen in Führung. Einen Steilpass von Alicia Morgenstern verwertete Julia Starchl zum 1:0 (6.). „Leider mussten wir vor der Pause den Ausgleich hinnehmen“, erzählte Spittals sportlicher Leiter Thomas Fian.