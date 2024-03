Es war das erklärte Heimspiel für Kletter-Ass Nicolai Užnik bei den Staatsmeisterschaften im Boulderama in Klagenfurt. Der 23-Jährige hatte die Titelverteidigung im Visier, doch auf einen Schlag wurde alles zunichtegemacht, obwohl er es ins Halbfinale geschafft hatte. „Es war ein voller Stich im rechten Ringfinger, richtig bitter und kam völlig akut“, verdeutlicht der Kärntner und verriet, „dass man die ganz groben Dinge, wie Gelenk oder Ringband, am Ultraschall ausschließen konnte. Um mehr zu erkennen, war es noch zu akut.“ Um völlig sicherzugehen, wird sich Užnik in den kommenden Tagen von einem Spezialisten in Innsbruck durchchecken lassen. Es gebe Vermutungen, aber eben noch nichts Fixes.