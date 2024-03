Ohne ihre Topscorerin Vanessa Kraker starten die Carinthians Hornets aus Spittal in die Rückrunde der 2. Frauen-Bundesliga. Die 20-Jährige wechselte eine Stufe tiefer in die steirische Landesliga zum GAK. Ein nur vermeintlicher Rückschritt, denn die Grazer führen die Tabelle mit 36 Punkten aus zwölf Spielen und 61:0 Toren an. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist nur noch Formsache und ein Zwischenstep in Richtung 1. Liga.