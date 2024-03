In der Vorwoche feierten die WAC Amateure ein 3:1 in Wels, gestern knackte auch der ASK den – nun nicht mehr – Titelkandidaten aus Oberösterreich. Die Klagenfurter gewannen 3:2 – obwohl es anfangs nicht danach ausgesehen hatte. „Genau das, was ich von meiner Mannschaft gefordert habe, hat Wels umgesetzt“, ärgerte sich ASK-Trainer Dietmar Thuller nach dem 0:1-Rückstand. Thuller wollte auf dem tiefen Platz auf Fehler warten und schnell umschalten. „Stattdessen haben wir das Spiel und Fehler gemacht. Und Wels hat uns ausgekontert.“