„Wir haben den Nachteil, da wir so miserabel in die Saison gestartet sind“, meint Florian Strießnig vor einem richtungsweisenden Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen Hollabrunn. Der SC Ferlach rangiert auf Position acht, und diesen Platz wollen die Kärntner absichern. Doch die Niederösterreicher sind alles andere als zu unterschätzen.