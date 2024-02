„Es war einfach nicht mehr das, was ich tatsächlich wollte“, gesteht Fußballer Fabian Miesenböck. Nach dem sein Vertrag bei Bundesligist Austria Klagenfurt 2023 nicht mehr verlängert wurde, klopfte Zweitligist Amstetten an. „Ich wollte noch einmal die Chance nutzen, im Profifußball unterzukommen, weil ich wusste, dass ich es noch drauf habe“, doch dem 30-Jährigen ist schnell bewusst geworden, „dass es mich gar nicht mehr glücklich macht. Und so habe ich im Dezember endgültig den Schlussstrich gezogen und meinen Vertrag aufgelöst.“