Ich wusste, dass der Weg steinig wird, aber so schwierig habe ich es mir nicht vorgestellt“, verriet Kärntens Technikspezialist Philip Hoffmann. Mit 17 Jahren krönte sich der Rothenthurner in Les Diablerets zum Jugend-Olympiasieger im Riesentorlauf und wurde im selben Atemzug mit Marco Schwarz genannt. „Bis zu diesem Zeitpunkt ging es immer bergauf, aber irgendwann kommen Phasen, in den es nicht so leicht ist. Das bekam ich zu spüren.“ Er spricht die dritte Coronaimpfung an, die ihn 2022 mit einem Schlag zurückgeworfen hat – Gewichtsprobleme inbegriffen.