Ein ehernes Gesetz der Touristiker, Seilbahnbetreiber und Ski-event-Ausrichter lautet: Ende Oktober fängt der Winter an, komme was wolle. Ist das nicht ein Wahnsinn? Draußen hat es zwanzig Grad, mancherorts geht man baden, Zitronenbäume blühen, Klimaaktivisten kleben sich in kurzen Hosen an Fahrbahnen, Gletscher zeigen ihr gerölligstes Gesicht, und die Leute mokieren sich darüber, dass jetzt schon Skirennen stattfinden.