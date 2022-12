Brasiliens Nationaltrainer Tite hat nach dem Aus der Seleção bei der Fußball-WM die alleinige Verantwortung dafür abgelehnt. "Ich verstehe, dass ich die Hauptverantwortung trage, ich bin kein Heuchler. Aber ich bin nicht alleine verantwortlich, wir sind alle verantwortlich", sagte der 61-Jährige nach dem 2:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien im Viertelfinale. Tite hatte bereits vor dem Turnier in Katar angekündigt, dass er danach aufhört.

2018 in Russland war er mit seinem Team ebenfalls im Viertelfinale gescheitert, damals an Belgien. Tite verteidigte die Entscheidung, Superstar Neymar erst als fünften Elfmeterschützen vorgesehen zu haben. Der Stürmer kam aber gar nicht mehr zum Zug, da die Entscheidung bereits vorher fiel. "Weil der Fünfte entscheidend ist, da ist der Druck am größten", erklärte der Trainer. Tite widersprach auch einem Journalisten, dass seinem Team beim Gegentor die Orientierung fehlte: "Da kann ich nicht zustimmen, dass wir unorganisiert waren."

Auch seine Spieler reagierten tief enttäuscht auf das unerwartete Ausscheiden. "Jede Niederlage tut weh, besonders wenn du ein Ziel, einen Traum hast und vier Jahre Arbeit auf diesen Moment hinauslaufen", sagte Casemiro im brasilianischen Fernsehen. Der 30-Jährige von Manchester United räumte ein: "Es ist ein harter Moment, aber wir müssen damit abschließen. Das Leben muss weitergehen."