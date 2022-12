Giovanni ist kein alltäglicher Name für einen US-Amerikaner. Dass Giovanni Alejandro Reyna als Sohn von US-Fußballlegende Claudio Reyna nicht einfach "John" heißt, hat einen guten Grund: Giovanni van Bronckhorst, mit dem der Vater einst beim Rangers FC zusammengespielt hatte. Die Verbindung der Familien ist stark und "Gio" hat sich in der Akademie von Feyenoord versucht. "Er hat damals in unserem Haus gelebt und wir haben versucht, ihm zu helfen und der Spieler zu werden, der er nun ist", sagte der Niederländer einst.

Van Bronckhorst wird aber heute nicht Reyna Junior die Daumen drücken. Die Oranjes wollen im Achtelfinale zeigen, dass die Träume vom Finale und dem ersten WM-Titel nicht unrealistisch sind. "Wir haben nicht die besten Spieler der Welt, aber ich glaube an Teambuilding und Taktik. Und wir haben Spieler, die den taktischen Plan des Trainers umsetzen können", sagt Bondscoach Louis van Gaal. Er kann wieder auf Memphis Depay setzen, der wieder in Form kommt.

Mittlerweile ist "Gio" Bestandteil des US-Teams und trifft im Achtelfinale der WM am Samstag (16 Uhr) auf die Niederlande. "Ich hoffe, dass ich bei meiner ersten WM mehr Spiele absolvieren werde als mein Vater", sagte der 20-Jährige mit einem Lachen vor dem Turnier. Auf dem Papier hat er Claudios WM-Debüt mit dem Einzug in das Achtelfinale bereits eingestellt – gespielt hat er allerdings erst einmal gegen England. 1994 war für das US-Team nach drei Gruppenspielen im Achtelfinale mit einem 0:1 gegen Brasilien Endstation. Denkbar, dass Reyna gegen die Oranjes sein Startelfdebüt feiert – die Offensivkräfte Josh Sargent und Christian Pulisic sind nämlich beide fraglich.

Der Name Claudio Reyna (49) ist eng mit dem Aufstieg des US-Nationalteams verbunden. Er spielte bei vier Weltmeisterschaften und trug insgesamt 112 das Trikot der Vereinigten Staaten. Auch wenn sein Vater als Mittelfeldmotor einer der prägendsten Spieler der US-Geschichte war, erwähnt Giovanni stets seine Mutter in einem Atemzug mit ihm. "Meine Mutter ist vielleicht nicht so bekannt, aber sie hatte einen sehr großen Einfluss und auch von ihr habe ich meine Fähigkeiten", erzählt der Spieler von Borussia Dortmund. Danielle Reyna holte selbst vier nationale Titel und spielte sechsmal im Nationalteam.

Es begann mit einer Pizza

Die Eltern haben sich bei einem gemeinsamen Trainingslager der US-Damen und -Herren kennengelernt. "Meine Mutter hat sich ein Spiel angesehen und war überhaupt nicht interessiert an ihm", erzählt der Sohn mit einem Lachen, US-Männer und -Frauen haben aber im gemeinsamen Hotel gewohnt und er hat sie einfach gefragt, ob sie zusammen eine Pizza essen. "Mein Vater war der Techniker und meine Mutter spielte im Beastmode – ich denke, ich habe das Beste von beiden."

Das Beste will der Stürmer auch immer für seinen großen Bruder Jack geben. Er trieb ihn in der Kindheit stets an, lieferte sich mit dem kleinen "Gio" stets geschwisterliche Duelle und verstarb im Alter von 13 Jahren an einem Gehirntumor. Darum trägt Reyna – der damals 10 Jahre alt war – auf seinem linken Unterarm auch die Worte "Love Jack" – seine einzige Tätowierung.

Die Karriere von Vater und Sohn weist eine große Parallele auf, das erste Engagement auf dem alten Kontinent war Deutschland. Während der Sohn bei Dortmund spielt, begann der Vater bei Bayer 04 Leverkusen. "Vom ersten Tag an war er immer für uns da und zuerst ein Vater. Er hat nie einen Druck auf uns ausgeübt und erklärt, was wir tun sollen, wo wir spielen oder wie wir trainieren sollen." Und der Sohn hat sich einen Bundesliga-Rekord gesichert: Er war der jüngste Profi, der 50 Spiele in der höchsten deutschen Liga absolviert hatte.

Die Eltern greifen während der Profikarriere gemeinsam helfend unter die Arme. Der Vater im sportlichen Bereich auf dem Feld und die Mutter kümmert sich um das Leben abseits des Rasens. "Manchmal ist es schon etwas irritierend, wenn dein Vater die Tipps gibt. Aber ich habe nun verstanden, dass er mich einfach liebt und sich um mich sorgt."