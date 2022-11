Frankreich hat sich bei der Fußball-WM in Katar als

erstes Team für das Achtelfinale qualifiziert. Der Titelverteidiger

setzte sich am Samstag im Stadium 974 von Doha gegen Dänemark

verdient mit 2:1 (0:0) durch und kann damit in der Gruppe D in der

letzten Runde nicht mehr aus den Top zwei verdrängt werden. Die

Franzosen halten nach dem Auftakt-4:1 gegen Australien dank eines

Doppelpacks von Kylian Mbappe (61., 86.) weiter beim Punktemaximum. Somit ist der Fluch bezwungen.

Der 23-jährige Superstar von Paris St. Germain münzte die

deutliche Chancenüberlegenheit der "Équipe Tricolore" in die nötigen

Treffer um und hat nun in seinen jüngsten zwölf Länderspielen 14-mal

getroffen. Für die Dänen, bei denen Salzburgs Ex-Rechtsverteidiger

Rasmus Kristensen bis zur 92. Minute spielte, war der

zwischenzeitliche Ausgleich von Andreas Christensen (68.) zu wenig.

Sie halten vor dem abschließenden Spiel gegen Australien (3) am

Mittwoch bei einem Punkt. Frankreich bekommt es noch mit Tunesien

(1) zu tun.

Frankreichs Teamchef Didier Deschamps ersetzte wie auch schon

zuletzt während der letzten Partie den am Kreuzband verletzten Lucas

Hernandez durch seinen Bruder Theo. Zudem gab es zwei weitere

Änderungen in der Abwehr. Jules Koundé und Raphael Varane bekamen

den Vorzug gegenüber Benjamin Pavard und Ibrahima Konate. Auch bei

den Dänen war nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Tunesien Rotation

angesagt. So saß etwa Kapitän Simon Kjaer nur auf der Bank, neu ins

Team rückten Victor Nelsson, Jesper Lindström, Mikkel Damsgaard und

Andreas Cornelius.

Amtierender Weltmeister spielbestimmend

Die Franzosen kontrollierten vor der Pause klar das Geschehen,

kamen immer wieder gefährlich über die Außenbahnen und drängten

damit auf die Führung. Ein Varane-Kopfball wurde von Joakim Maehle

gerade noch geklärt (13.), bei einem Rabiot-Kopfball musste Kasper

Schmeichel all sein Können aufbieten (21.). Der dänische Goalie

machte in der Folge mit einer Fußabwehr bei einem

Griezmann-Abschluss auch das kurze Eck gut zu (33.). Die beste

Chance fand Mbappe vor, der PSG-Star kam nach Dembélé-Hereingabe aus zwölf Metern frei stehend zum Schuss, der Ball ging aber deutlich

drüber (40.).

Nach Wiederbeginn ging es in der Tonart weiter, Mbappe (56.) und

Griezmann (60.) ließen aber vorerst weiter die nötige Effizienz

vermissen. Eine Minute später war der Bann gebrochen. Mbappe leitete

die Aktion im Zusammenspiel mit Hernandez selbst ein und vollendete

dann ideal bedient vom Fünfereck im Strafraum. Der Treffer leitete

eine packende letzte halbe Stunde ein, in der die Dänen auch viel

mutiger agierten und so auch schnell zum Ausgleich kamen. Eine

Eriksen-Ecke verlängerte Joachim Andersen, und Christensen köpfelte

reaktionsschnell am Fünfer ein.

Spannende Schlussphase

Beinahe hätten die Dänen den Spielverlauf völlig auf den Kopf

gestellt, das verhinderte allerdings Hugo Lloris, der einen

Damsgaard-Schuss parierte (73.). Auf der anderen Seite lenkte Maehle

einen Tchouameni-Kopfball glücklich in den Corner ab (78.), zudem

ging ein Rabiot-Seitfallzieher drüber (80.). Mbappe machte seine

Sache besser und wurde endgültig zum Helden, drückte den Ball nach

Griezmann-Flanke aus kürzester Distanz mit dem Oberschenkel über die

Linie.

Damit gelang den Franzosen auch die Revanche für die beiden

Niederlagen gegen die Dänen in der Österreich-Nations-League-Gruppe

im Juni (1:2) und September (0:2). Nicht ins Gewicht fiel, dass sich

Olivier Giroud, der mit seinem Doppelpack im ersten Spiel mit 51

Treffern mit Frankreichs Rekordtorschütze Thierry Henry

gleichgezogen war, diesmal kaum in Erscheinung treten konnte.