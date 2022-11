Bestimmt Hunderte Male musste der Eidgenosse Breel Donald Embolo (25) in den vergangenen Tagen eine Frage beantworten: Was ihm dieses Spiel gegen Kamerun denn bedeutet? Der Stürmer ist ein äußerst gefragter Mann und das hat einen guten Grund. Aus selbigem beteuerte er auf die Frage stets: "Es ist ein sehr emotionales Spiel für meine Familie."

Geboren in Kamerun, folgte er im Alter von sechs Jahren mit seinem Bruder der Mutter in die Schweiz. Sie sah in der Heimat keine Perspektive und wurde sesshaft. Das Gros seiner Familie lebt noch immer in der Hauptstadt Yaoundé, so auch sein Vater. Im Jahr 2014 stellte die Alpenrepublik Breel Embolo einen Pass aus. "Es war kein Entscheid gegen Kamerun, sondern ein Entscheid für die Schweiz." Immer wieder fliegt er nach Kamerun und ist in ständigem Kontakt mit der Familie. "Ich habe mir immer gewünscht, einmal gegen Kamerun zu spielen." Dieser Traum geht heute in seinem 60. Spiel für die "Nati" auch in Erfüllung.

Erstmals kehrte der Stürmer im Alter von 14 Jahren in sein Geburtsland zurück und war ob der Armut im Land geschockt. Darum gründete er 2015 mit gerade einmal 19 Jahren die Embolo Foundation. Eine Stiftung mit dem Ziel, bedürftigen Kindern in Kamerun und Peru sowie Flüchtlingskinder in der Schweiz so gut wie möglich zu helfen. Selbst hat er schon in frühen Jahren an die Zukunft gedacht. Beim Nordwestschweizer Fußballverband absolviert er eine kaufmännische Ausbildung.

Die Fans der "Nati" haben den Stürmer sofort in ihr Herz geschlossen und widmeten ihm sogar einen Song. Sie dichteten den Klassiker "The Lion sleeps tonight" prompt in "Oh Embolo! Oh Embolo!" um und es wurde sogleich der inoffizielle Song der Schweizer für die EM 2016. Damals war er der jüngste Spieler im Kader der Schweizer. An seiner Beliebtheit kratzte auch nicht die Teilnahme an einer Corona-Party. Die bestritt er zwar vehement, sein damaliger Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach verhängte dennoch eine Geldstrafe. Im Sommer verließ der Vater einer Tochter die Gladbacher in Richtung AS Monaco.

An Abenden vor einem Spiel vollzieht er stets ein Ritual. Er trinkt eine bis zwei Flaschen Wasser und das seit er 15 Jahre alt ist. "Mache ich das nicht, schlafe ich schlecht ein. Ein Trainer hat mir mal gesagt, ich solle genug trinken, seither mache ich das", sagte er einst der "Basler Zeitung". Auf die Frage, ob er – wie einst einmal gesagt – wirklich Kameruns größter Fan sei, meinte Embolo im Teamcamp Reportern: "Ja, natürlich – aber nach der Schweiz und nach diesem Spiel".

"Unzähmbaren Löwen"

Beim Gegner, den "Unzähmbaren Löwen", waren hingegen zuletzt internationale Erfolge rar gesät. Von den letzten 15 WM-Spielen konnten die Kameruner – die bereits zum achten Mal an einer WM teilnehmen, was afrikanischer Rekord ist – nur eines gewinnen. Das will Coach Rigobert Song ändern. Große Namen sind in seiner Elf Mangelware, mit Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München als Ausnahme. Der Stürmer hat sich im Herbst mit vielen Toren in den Vordergrund geschossen.

Aber auch der 33-Jährige weiß: "Wir haben keine großen Stars in der Mannschaft, die herausstechen wie früher Roger Milla oder Samuel Eto'o." Choupo-Moting, Frank Anguissa vom SSC Napoli oder auch Inter-Mailand-Goalie Andre Onana sind die Hoffnungsträger im Team, wo mit Nicolas Moumi Ngamaleu und Samuel Oum Gouet auch zwei Ex-Spieler des SCR Altach im Kader stehen.