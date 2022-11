Die Spanier wurden bei ihrem ersten Spiel der Weltmeisterschaft in Katar ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten gegen Costa Rica 7:0. Für den Weltmeister von 2010 war es der höchste Sieg bei einer WM-Endrunde, dementsprechend wurde nach Abpfiff gefeiert.

Auf der anderen Seite herrschte große Enttäuschung aufseiten des Außenseiters. Costa Rica kam gegen Spanien nie wirklich in die Partie und hätte sogar noch höher verlieren können.

Zuspruch kam nach der Niederlage vom ehemaligen ÖFB-Teamspieler Toni Pfeffer. Der 57-Jährige schrieb auf Facebook: "Kopf hoch Costa Rica! Ein 0:7 gegen Spanien hätt ich 1999 mit Handkuss genommen."

Damit spielt Pfeffer auf die legendäre 0:9-Niederlage des österreichischen Nationalteams 1999 in Valencia an. Im Rahmen der EM-Qualifikation für die Endrunde 2000 schlitterte das ÖFB-Team damals in ein Debakel, was Teamchef Herbert Prohaska dazu veranlasste, nach dem Spiel zurückzutreten. In der Halbzeit führte Andreas Felber im ORF beim Stand von 0:5 ein legendäres Interview mit Pfeffer. Der Verteidiger prägte damals den legendären Satz: "Hoch werden wirs' nicht mehr gewinnen."