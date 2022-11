Bei den Olympischen Spielen in Vancouver und Sotschi – ausgerechnet – hat Felix Loch insgesamt drei Rodel-Goldmedaillen gewonnen. Auf Twitter hat der 33-Jährige jetzt das DFB-Team angesichts der "One Love"-Affäre aufgefordert, abzureisen. "Wir alle lieben Fußball – unsere Freiheit, Demokratie und Menschenrechte aber mehr. Packts zam und kommts nach Hause", schrieb Loch an das DFB-Team gerichtet.

Durchaus kurios, dass Loch noch vor zehn Monaten vor den Olympischen Spielen in Peking erklärt hatte, dass man von Sportlern nicht erwarten könne, zu boykottieren. Viele Athleten hätten nämlich nur "einmal die Chance zu Olympia zu fahren", diese Chance dürfe man den Athleten nicht nehmen, sagte Loch damals in den ARD-Tagesthemen.

Darauf wurde er auf Twitter auch von anderen Nutzern hingewiesen – was ihn zu einem weiteren Tweet bewegte: