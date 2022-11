Die "One Love"-Kapitänsbinden hat die FIFA den europäischen Teams untersagt, Belgien muss das Auswärtstrikot ändern, weil das Wort "Love" am Kragen steht. Und nun dürfen die Belgier auch nicht mit ihrem Aufwärmtrikot auf das Feld gehen, um sich auf die Spiele vorzubereiten. Das berichtet voetbalbelgie.be. Obwohl auf den T-Shirts keine Botschaft, kein Slogan zu sehen ist. Dem Fußball-Weltverband ist das Aufwärm-Shirt schlichtweg zu bunt und erinnert wohl zu sehr an einen Regenbogen.

Im FIFA-Regulativ steht geschrieben: "Das Präsentieren von politischen, religiösen oder persönlichen Nachrichten oder Slogans auf den Trikots oder Ausrüstung sowie auf dem Körper ist verboten."

Warum die bunten Farben aber nicht erlaubt sind, ist fraglich.

Im FIFA-Ausrüstungsreglement steht unter Punkt 6.1: Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieses Reglements darf die Spielkleidung eines Teams beliebig viele Farben aufweisen. Darüber hinaus sind die in diesem Reglement festgelegten Beschränkungen hinsichtlich der Nutzung von Farben auf Teilen der Spielkleidung, vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen, nicht auf Farben anwendbar, die in Teamkennzeichen, Herstellerkennzeichen und/oder Dekorationselementen auf der Spielkleidung zu sehen sind.