Europa wollte Zeichen setzen - und es waren keine wirklich großen. Die Kapitäne der Elitenationen, mit Ausnahme Frankreichs, sollten und wollten mit einer Kapitänsschleife zart zum Ausdruck bringen, dass man nicht mit allem einverstanden ist, was in und rund um die WM in Katar passiert. "One Love" in Regenbogenfarben, das sollte sich gegen Ausgrenzung von LGBTQ+-Menschen, aber auch gegen Rassismus und Antisemitismus wenden. Werte, die in Katar nicht unbedingt ganz oben auf der Liste stehen.