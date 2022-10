Der 29. Stock des Al Bidda Towers in Doha gewährt tiefe Einblicke, aber nur durch die Höhenlage. Der dort hockende Exekutiv-Direktor des Arbeiter-Wohlfahrtsprogramms, Mahmoud Qutub, kommt in den auf angenehme 22 Grad heruntergekühlten Räumlichkeiten nicht ins Schwitzen, wenn er in atemberaubendem Tempo über die sozialen Errungenschaften seines Landes referiert. Ein unbedarfter Zuhörer müsste unweigerlich zum Schluss kommen, der gute Mann spreche über ein Paradies für die Werktätigen. Die seit zwölf Jahren auf Katar zukommende Fußball-Weltmeisterschaft (21. November bis 18. Dezember 2022) hat alles überrollt. Nur die Propaganda ist immer noch einen Schritt voraus.