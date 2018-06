Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Deutschlands Jubel kannte keine Grenzen © APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich für einige Jubelgesten nach dem 2:1 gegen Schweden in Richtung des Kontrahenten entschuldigt. "Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional", übermittelte "die Mannschaft" über die sozialen Netzwerke.

"Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer und seinem Team entschuldigt." Schwedens Coach Janne Andersson hatte nach der Last-Minute-Niederlage gegen Deutschland das Verhalten einiger Spieler und Funktionäre kritisiert.

"Einige der Deutschen fingen an zu feiern, in dem sie in unsere Richtung liefen. Sie fingen an, Gesten zu machen, das hat mich sehr verärgert", sagte Andersson nach dem 2:1-Sieg des Weltmeisters. Nach dem Schlusspfiff standen sich einige Schweden und Deutsche auf dem Platz Gesicht an Gesicht gegenüber, es gab ein paar Schubsereien.

Fußball-WM: Die besten Bilder von Deutschland gegen Schweden (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JEWEL SAMAD (JEWEL SAMAD) (c) APA/AFP/NELSON ALMEIDA (NELSON ALMEIDA) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/ADRIAN DENNIS (ADRIAN DENNIS) 1/24

"Nach dem Schlusspfiff schüttelt man sich die Hände und benimmt sich nicht so", kritisierte Andersson. Einige auf der deutschen Bank hätten sich "in einer Art und Weise verhalten, die nicht korrekt war, man lässt den Gegner auch in Ruhe trauern", betonte der schwedische Trainer. Toni Kroos hatte mit einem Freistoß in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für die DFB-Elf erzielt.

Ruby erlitt Nasenbeinbruch

WM-Debütant Sebastian Rudy hat sich im Spiel einen Nasenbeinbruch zugezogen. "Er hat sich die Nase gebrochen", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Samstag nach dem 2:1 in Sotschi. Wie schlimm die Verletzung ist, vermochte der Profi des FC Bayern München beim Weg aus dem Stadion nicht zu sagen. "Wir gehen jetzt morgen röntgen und dann werden wir sehen, was man machen muss, ob man die Nase so richten kann. Aber morgen wissen wir dann mehr", sagte der 28-Jährige. "Atemprobleme habe ich ein bisschen, aber Schmerzen gerade überhaupt keine."

Der Profi des FC Bayern München, der im defensiven Mittelfeld Sami Khedira ersetzt hatte, wurde bei einem Zweikampf unabsichtlich im Gesicht getroffen und musste nach einer halben Stunde stark blutend ausgewechselt werden. Für ihn kam Ilkay Gündogan. Löw und Rudy hoffen auf einen Einsatz im dritten Gruppenspiel gegen Südkorea am Mittwoch in Kasan. "Ich hoffe, dass es bis Mittwoch reicht", sagte Rudy.

Der wegen eines verrenkten Halswirbels am Samstagabend nicht aufgebotene Mats Hummels möchte gegen die Asiaten ebenfalls auflaufen. Er hoffe, dass es bis dahin wieder so gut sei, dass er gar keine Probleme mehr habe, sagte Hummels.

Mehr zum Thema Deutscher Dusel So kommt Deutschland ins Achtelfinlae