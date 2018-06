Island-Torhüter Hannes Halldorsson hielt den Elfmeter von Lionel Messi. Was einen isländischen TV-Moderator in Ekstase geraten ließ.

Nach dem 1:1 gegen Argentinien hat Außenseiter Island schon das nächste Fest im Sinn. "Wartet mal ab, wie wir feiern, wenn wir mal ein Spiel gewinnen. Das wird erst eine Feier sein", kündigte Trainer Heimir Hallgrimsson am Samstag in Moskau nach dem Punktgewinn gegen Lionel Messi und dessen Argentinier an.

Einer der großen Helden war Hannes Halldorsson nach dem gehaltenen Elfmeter gegen Lionel Messi. Der Torhüter blieb aber bescheiden: "Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich wusste, dass die Situation kommen könnte. Ich habe mir viele Messi-Elfmeter angeschaut. Ich hatte ein gutes Gefühl."

Ein gutes Gefühl hatten wohl auch die isländischen TV-Konsumenten nach Ansicht dieses Videos:

VIDEO: Icelandic TV announcer loses mind over Messi PK stop https://t.co/7f2Mv30ZtF pic.twitter.com/g3PN03MPa2 — Deadspin (@Deadspin) 16. Juni 2018