Der GAK hatte heuer schon viele Gründe zum Jubeln © Richard Purgstaller

Der GAK, der heute in der Regionalliga bei Völkermarkt zu Gast ist, steckt mitten in den Planungen – angesichts des 13-Punkte-Vorsprungs plant man auch den Aufstieg. „Vorrangig ist für mich die Wertschätzung unserer Spieler“, sagt Sektionsleiter Alfred Gert, der momentan in vielen Gesprächen erfragt, welche Spieler bereit wären, den Mehraufwand an Trainings und Auswärtsreisen in Liga zwei mitzutragen. „Die Rückmeldungen sind derweil sehr positiv. Es war noch niemand dabei, der sagte, dass er sich das nicht antut“, sagt Gert. Bei einem Aufstieg müsste der GAK bei der Kaderzusammenstellung nicht mehr auf die Jugendregelung der Regionalliga (mindestens vier Spieler im Spieltagskader müssen nach dem 1. Jänner 1997 geboren sein) achten. Aber: „Ich bin mit unseren Jungen zufrieden, wir wollen sie auch in die 2. Liga mitnehmen.“

