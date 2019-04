Reingelegt!Über diesen "Trainer-Wechsel" in Graz lachte vor 20 Jahren die ganze Welt

Eine spontane Pressekonferenz, sprachlose Journalisten - und ein neuer "Trainer" für den GAK sorgten vor exakt 20 Jahren in Graz für Aufsehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alles nur gespielt: Komiker Kerkeling als "neuer GAK-Trainer" mit seiner angeblichen Frau © Gepa

Rückblickend war es wohl die größte Leistung, dass sich keiner der wenigen Eingeweihten verplaudert oder einen Lachkrampf bekommen hat. Denn was man sich da vor 20 Jahren in Graz leistete, war schon einmalig: In einer kurfristigst einberufenen Pressekonferenz gaben die Verantwortlichen des GAK Ende März 1999 bekannt, dass die deutsche Koryphäe Klaus Augenthaler nicht mehr länger Trainer des Grazer Fußballklubs sei - und stattdessen ein gewisser Albertas Klimaviszys aus Litauen das Amt übernehmen werde. Es folgten Sonder- und Eiltmeldungen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.