Der GAK ist im Cup-Halbfinale © GEPA pictures

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch hatte dem GAK als "Losfee" ja ein Heimspiel gegen Meister Salzburg im ÖFB-Cup-Halbfinale beschert. Die Bullen haben in den vergangenen fünf Cup-Saisonen stets das Finale erreicht, viermal holten sie auch den Titel. Im Vorjahr unterlagen sie im Endspiel Sturm Graz. Im Halbfinale stehen die Bullen nach einem 2:1-Sieg bei Zweitligist Wiener Neustadt zum achten Mal in Serie. Klar, dass dieses Spiel für den GAK ein "Volksfest" wird. 10.300 Karten sind bereits verkauft, eins volles Liebenauer Stadion scheint fast schon garantiert.

Beide Halbfinale live in ORF eins

Die beiden Cup-Halbfinalspiele finden am Mittwoch, dem 3. April statt. GAK 1902 vs. FC Red Bull Salzburg lautet ab 18 Uhr das Vorabendprogramm in ORF eins, im Anschluss kommt es zur Primetime zum Duell LASK gegen Rapid um das verbliebene Finalticket. Die beiden Bundesligaklubs stehen einander ab 20.30 Uhr in der TGW Arena in Pasching gegenüber.

