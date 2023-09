Österreichs Fußballnationalteam hat einen großen Schritt in Richtung EM-Endrunde 2024 gemacht. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Schweden braucht die Mannschaft von Ralf Rangnick nur noch zwei Punkte aus den verbleibenden drei Partien in Gruppe F, um das Ticket für die Endrunde in Deutschland zu lösen.

Nächster Sieg in Schweden bringt EM in Griffweite

Dementsprechend gut war auch die Stimmung nach dem neuerlichen Auswärtserfolg in Solna. Schon 2015 hatte sich die österreichische Nationalmannschaft – damals mit einem 4:1-Sieg – in der Friends-Arena für die Europameisterschaft in Frankreich qualifiziert. Die Österreicher durften auch dieses Mal in Schweden feiern und taten das auch.

Ein Foto aus der Kabine zeigt Marko Arnautovic und Co. erleichtert und jubelnd. Darüber hinaus berichtet die schwedische Boulevardzeitung "Aftonbladet", dass die Mannschaft im Nachtklub F12 den Sieg feierte. Die entsprechende Location soll vom ÖFB schon vor einer Woche gemietet worden sein, schreibt die Zeitung.

Ob sich der ÖFB nun auch schon beim Feiern darum bemüht, dem Gegner stets einen Schritt voraus zu sein, wollte aber niemand bestätigen. Teamchef Rangnick meinte nur: "Wer kann, sollte feiern und hätte es auch verdient."