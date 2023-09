Zugegeben, es war in einigen Szenen auch ein bisschen Fortuna im Spiel, als die Österreicher in der ersten Hälfte der Partie mehrmals knapp am Rückstand vorbeischrammten. Aber das Team von Ralf Rangnick zeichnete sich in dieser vorerst kniffligen Partie letztlich nicht nur durch spielerisches Vermögen, sondern vor allem durch eine enorme Nervenstärke aus. Sie widerstanden nicht nur den schwedischen Angriffen, sondern ließen sich auch von der beeindruckenden Stimmung im Stadion so gar nicht aus dem Konzept bringen und bewahrten schließlich auch Ruhe.