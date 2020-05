Facebook

Franco Foda ©

Im Avita Ressort in Bad Tatzmannsdorf hätte das österreichische Fußball-Nationalteam an diesem Wochenende mit den Vorbereitungen auf die Europameisterschaft beginnen sollen. So sah zumindest die Planung aus. Die Corona-Pandemie hat diesen Plan durchkreuzt. Keine Europameisterschaft in diesem Jahr, keine EM-Vorbereitung für David Alaba, Marko Arnautovic und Co.